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В Санкт-Петербурге непривитых людей могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом рассказывает издание ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы администрации города.

Обязательной вакцинации, как указывается, подлежат как минимум 80% сотрудников из ряда сфер, таких как услуги, торговля, транспорт, и ряд других. Как сообщается, если сотрудник по какой-либо причине решил уклонить от вакцинации, и при этом он не имеет медицинского отвода, работодатель может отстранить его от работы. В этом случае заработная плата отстранённом сотруднику выплачиваться не будет.

Если работодатель не будет исполнять данные требования, его привлекут к административной ответственности. Действовать новые меры будут до тех пор, пока не будет принято решение об их отмене.

Ранее мы сообщали, что жители Италии устроили протесты из-за введения обязательной вакцинации. Завершились эти протесты массовыми беспорядками.

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