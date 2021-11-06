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Недавно стало известно о смерти Николая Шульги, который ранее являлся депутатом думы Томска.

О смерти Шульги рассказал изданию РИА Томск его близкий знакомый. Скончался депутат 6 ноября. Согласно имеющейся информации, он провёл около недели в медикаментозной коме, в которую его поместили из-за последствий коронавирусной инфекции.

Как отмечается, Шульга имеет образование врача. В 2000 году он подавал заявку на пост главы Томска. На выборы он шёл с лозунгом «Мы вылечим Томск от коррупции». При этом в 2004 году его задержали по подозрению в получении взятки. Спустя два года после этого его осудили на семь лет. Уточняется, что размер взятки составил два миллиона рублей.

В конце 2010 году Шульга был освобождён по УДО.

Недавно мы сообщали, что учёные из Германии обнаружили средство, которое может быть эффективно против коронавируса. Речь идёт о препарате бенфокситиамин, который останавливает репликацию вируса.

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