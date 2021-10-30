Исследователи из Института медицинской вирусологии Франкфуртского университета им. Гете и Школы биологических наук Кентского университета рассказали в издании Metabolites о найденном ними средством от коронавирусной инфекции. Они отметили, что бенфокситиамин должен быть внесен в перечень препаратов, помогающих в лечении от Covid-19.

По словам ученых, это лекарство блокирует пентозофосфатный метаболический путь клеток, инфицированных коронавирусом и тем самым останавливает его репликацию При этом препарат совместим с любыми другими методами лечения, что позволяет использовать его относительно безопасно для организма.

Применяемые сейчас молнупиравир и ремдесивир уже «известны» SARS-CoV-2, поэтому он научился вырабатывать устойчивость к ним. Если использовать бенфокситиамин, имеющий совершенно иной механизм действия, то можно «обмануть» патоген, что значительно повысит эффективность лечения, уверены специалисты.