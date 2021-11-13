В США полицейский застрелил женщину, которая держала в руках лопату.

Инцидент произошёл во Флориде. Как сообщается, сотрудники полиции осуществляли патрулирование местности на служебной машине. В какой-то момент они увидели женщину, которую они посчитали «взволнованной». В руках она держала лопату. Один из полицейских вышел из автомобиля и подошёл к женщине, чтобы узнать, находится ли она в порядке.

Затем, как сообщил полицейский, женщина подняла лопату и пошла в его сторону. Вид у неё был «угрожающим». Полицейский посчитал это угрозой и выстрелил в женщину четыре раза.

Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти. Отмечается, что у женщины диагностировано биполярное расстройство и шизофрения, также она боролась с зависимостью. Как отметили близкие погибшей, полицейский мог остановить женщину и без использования огнестрельного оружия.

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