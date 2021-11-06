В Великобритании электрик, который работал в больничном морге, рассказал о том, что он насиловал тела женщин в течение нескольких лет.

Как сообщается, Дэвид Фуллер рассказал об этом на судебных слушаниях по уголовному делу, которое касается убийства двух женщин. Произошло убийство ещё 34 года назад. Как заявил Фуллер, через несколько лет после этого его взяли на работу в больницу Кент энд Сассекс на должность электрика. Здесь он работал до 2011 года.

После этого мужчину перевели в медучреждение Танбридж-Уэллс. И на прежнем месте работы, и на новом, Фуллер насиловал тела мёртвых женщин и девочек. За всё время его жертвами стали более 100 женщин. Самой старшей было около ста лет, а самой младшей была девятилетняя девочка.

Отмечается, что преступник записывал свои действия на жесткие диски, флешки и DVD, и хранил всё это у себя дома.

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