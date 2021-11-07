Италия протестует против введения сертификатов вакцинации от Covid-19. На севере страны – в Триесте, Турине и Милане, – митингующие оказали сопротивление полиции, которая пыталась остановить протесты.

В Милане колонна митингующих граждан пошла не по заранее намеченному маршруту, поэтому полиция была вынуждена заблокировать ей подходы к Университету Боккони. Протестующие забросали правоохранителей дымовыми шашками.

В Триесте сотрудников защиты правопорядка также забросали разнообразными предметами, так как они не пустили протестующих на главную площадь города.

В Турине полицейские просто не дали распространить протест группе митингующих, собирающихся превратить шествие в массовые беспорядки. В ответ на это им угрожали физической расправой.

В Италии еще в середине октября ввели правило, согласно которому на работу могут выходить только вакцинированные граждане страны. Однако подобный подход не устраивает многих итальянцев.