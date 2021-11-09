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В Подмосковье ожидается значительное ухудшение погоды в ближайшие дни.

Как сообщается, с вечера 9 ноября и до утра следующего дня на территории Подмосковья прогнозируются осадки – дождь и мокрый снег. Кроме того, ситуацию усугубит сильный ветер, порывы которого могут достигать скорости до 17 метров в секунду. В связи с этим в регионе было объявлено экстренное предупреждение.

Температура воздуха может упасть ниже нуля, что в сочетании с осадками приведёт к появлению гололедицы. Автовладельцам рекомендуется не использовать автомобили, если на них установлена летняя резина. Также напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Пешеходам советуют соблюдать осторожность и быть внимательными, желательно использовать световозвращающие элементы.

Недавно мы сообщали о том, что в Подмосковье годовалая девочка погибла из-за упавшего на нее дерева. Рухнуло дерево из-за сильного порыва ветра.

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