В Подмосковье ожидается значительное ухудшение погоды в ближайшие дни.

Как сообщается, с вечера 9 ноября и до утра следующего дня на территории Подмосковья прогнозируются осадки – дождь и мокрый снег. Кроме того, ситуацию усугубит сильный ветер, порывы которого могут достигать скорости до 17 метров в секунду. В связи с этим в регионе было объявлено экстренное предупреждение.

Температура воздуха может упасть ниже нуля, что в сочетании с осадками приведёт к появлению гололедицы. Автовладельцам рекомендуется не использовать автомобили, если на них установлена летняя резина. Также напоминается о важности соблюдения скоростного режима и дистанции. Пешеходам советуют соблюдать осторожность и быть внимательными, желательно использовать световозвращающие элементы.

Недавно мы сообщали о том, что в Подмосковье годовалая девочка погибла из-за упавшего на нее дерева. Рухнуло дерево из-за сильного порыва ветра.