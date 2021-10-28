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В Подмосковье малолетняя девочка погибла из-за упавшего на неё дерева. Об этом заявила Ольга Врадий, являющаяся представителем Главного следственного управления СК по Московской области.

Как сообщается, инцидент произошёл 22 октября в посёлке Темпы. Из-за сильного порыва ветра дерево упало прямо на коляску, в которой лежала годовалая девочка. Отмечается, что в тот день из-за сильного ветра упало более 90 деревьев. Родители ребёнка тут же обратились за медицинской помощью. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли её спасти и девочка скончалась.

По факту трагедии возбуждено дело о халатности. В частности, следователями были опрошены должностные лица, которые контролируют спиливание сухих и аварийных деревьев.

Кроме того, прокуратура начала свою проверку, в ходе которой оценит исполнение требований федерального законодательства.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье для проверки состояния домов начали использовать дроны. Это позволяет оперативно сообщать о неисправностях.

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  • 26.10.2021
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