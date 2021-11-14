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14 ноября в Дубае стартовал авиасалон Dubai Airshow. На нём стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре началось производство лёгких тактических самолётов ЛТС. Об этом заявил Юрий Слюсарь – глава Объединённой авиастроительной корпорации.

Отмечается, что ведётся строительство сразу нескольких истребителей данной модели. ЛТС больше известны как Су-75 или истребители Checkmate. Они были презентованы в июле во время салона МАКС-21. Стоимость одной такой модели оценивается примерно в 25-30 миллионов долларов.

Checkmate также был представлен на Dubai Airshow. Однако самолёт, показанный на презентации, является лишь образцом. Выпуск и эксплуатация моделей запланирована только на 2023 год.

Недавно эксперт Пауло Маури заявил, что из-за истребителей Chechmate США потеряли контракт на 10,4 миллиарда долларов. Так, на прошлой неделе была отменена сделка по продаже ОАЭ 50 самолётов F-35.

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