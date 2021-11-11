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Объединенные Арабские Эмираты скорее всего являются первым заказчиком российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, предположил в издании InsideOver эксперт Пауло Маури. Он пояснил, что РФ не просто так выбрала международный авиасалон Dubai Airshow 2021 для демонстрации прототипа этого самолета.

Журналист напомнил, что Су-75 является фактически копией в миниатюре истребителя Су-57. Он оснащен лишь одним двигателем, который способен обеспечить скорость на уровне 1,8 Маха. Одно из главных преимуществ – привлекательная цена в 25-30 миллионов долларов, что в три раза меньше стоимости американского F-35.

Маори, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отметил, что Вашингтон буквально на прошлой неделе отменил сделку по продаже ОАЭ 50 своих самолетов F-35. Не исключено, что это произошло именно из-за Су-75 Checkmate, который Абу-Даби предпочел американскому «летающему компьютеру».

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