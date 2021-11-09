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Депутат Госдумы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью каналу «Дума ТВ» прокомментировала условия, из-за которых граждане России могут временно лишиться выплаты пенсий.

Как отмечает Бессараб, наиболее частными проблемами, из-за которых ПФР останавливает на время выплату пенсии, являются проблемы из-за справок об обучении. Сейчас, как отметила депутат, в России установили одну форму справок для студентов, которые получают пособие по потере кормильца. Но проблемы могут возникнуть, если студент обучается в иностранном учреждении.

Прекратить выплату пособия могут в том случае, если россиянин шесть месяцев не получает положенную ему сумму, если своевременно не была подтверждена инвалидность, если у получателя закончился срок действия вида на жительство. Выплата пособия по потере кормильца заканчивается, если россиянин достигает совершеннолетнего возраста.

Недавно в ПФР напомнили о правах россиян на получение страховых и накопительных выплат. Также были названы способы для получения пенсий.

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