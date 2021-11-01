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Пенсионный фонд России напомнил о праве россиян на выплату страховой и накопительной пенсии.

Как сообщается, в 2002-2004 годах действовала специальная программа, когда россияне могли делать страховые взносы, направленные на накопительную часть пенсии. Но относится это не ко всем россиянам. Участвовать в программе могли только граждане, которые родились в 1953-1966 годах (для мужчин) или в 1957-1966 годах (для женщин).

Родившиеся с 1967 года россияне имели возможность сделать выбор на получение накопительной части пенсии. Такая возможность у них была до конца 2015 года.

Кроме того, для россиян, родившихся до 1966 года, до 2015 года была возможность участвовать в Программе государственного софинансирования. Они должны были осуществлять взносы на пенсию.

Выплата пенсии может производиться разово, либо ежемесячно. Также можно оформить срочную выплату. В случае смерти пенсионера накопления могут быть разово выплачены правопреемникам.

Недавно мы сообщали о возможности отмены пенсионной реформы. Об этом заявил депутат Геннадий Зюганов, которой указал, что власти задумались над этим вопросом.

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