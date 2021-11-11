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В конце октября скончалась Ольга Широкова – доцент Омского государственного медицинского университета.

Как отмечается, Широкова умерла 29 октября от COVID-19. В случае смерти от подобной причины организуется внутреннее расследование. Оказалось, что Широкова заявила, что прошла вакцинацию против коронавируса и в подтверждение этому предоставила сертификат.

Однако расследование установило, что документ о вакцинации оказался поддельным. При этом проректор медакадемии Николай Николаев в беседе с изданием «Комсомольская правда» рассказал, что они не имеют права запрашивать оригинальные документы о вакцинации. Таким образом, они на слово верят сотрудникам, которые заявляют о пройденной вакцинации. В итоге может оказаться так, что и другие преподаватели привились лишь на словах.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что среди людей, которые заболели коронавирусом в тяжёлой форме, около 80% купили поддельные сертификаты о вакцинации. Он считает, что если бы эти людей действительно поставили прививку, тяжёлой формой COVID-19 они бы не заболели.

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