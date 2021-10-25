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По мнению главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, 80 процентов россиян, которые болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, купили свои сертификаты о вакцинации. Если бы они действительно сделали прививки, то застраховались бы от сложного течения заболевания.

По словам Гинцбурга, покупка сертификатов о вакцинации – это самообман. Люди тратят немалые деньги на приобретение QR-кода, после чего заражаются, болеют и умирают.

Ранее Александр Гинцбург призывал российские власти сохранить посещение общественных место по QR-кодам до того момента, пока количество вакцинированных не достигнет 80 процентов. Это позволит развить коллективный иммунитет и победить инфекцию. В настоящий момент этот параметр достиг всего 45,7 процента.

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