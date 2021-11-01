Холдинг «Российские железные дороги» столкнулся с тем, что около двух десятков локомотивов забрало АО «Украинские железные дороги». Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Как отмечается, о том, что в Украине работают российские магистральные локомотивы, было известно и ранее. В СМИ Украины, а также в соцсетях регулярно публиковались их фотографии. Потеря двух десятков локомотивов не представляет для РЖД сильного ущерба, однако для УЖД, как было указано, это неплохое подспорье, так как у них уже несколько лет сильная нехватка тягового состава.

Летом Франтишек Бурше, входящий в то время в правление УЖД, заявил, что электровозы компании изношены на 94,4%. Только 5,3% от общего количества локомотивов имеют возраст менее 25 лет. Всего же в теории Украина имеет 1,6 тысячи электровозов и чуть менее двух тысяч тепловозов, но в действительности на ходу только 600-700 локомотивов. И даже они требуют частых ремонтов – каждый локомотив в среднем ремонтируется 6-7 раз в год.

Сейчас УЖД имеет множество долгов и убытков. По прогнозу Министерства финансов, в ближайшие пять лет улучшений не будет. Несмотря на это, офис Зеленского продвигает закупку 130 локомотивов Alstom – потратить на это придётся около 900 миллионов евро. По словам экспертов, компанию ждёт лишь полностью неплатёжеспособное состояние.

Недавно на Украине выразили возмущение из-за прибыли “Газпрома”. Как указывается, за 9 месяцев 2021 года компания получила один триллион рублей.