1 триллион рублей прибыли, полученный «Газпромом» за 9 месяцев 2021 года, возмутил Украину. Сергей Макогон, возглавляющий компанию «Оператор ГТС Украины», написал в социальной сети Facebook, что российский поставщик газа злоупотребляет своим монопольным положением на рынке энергоносителей.

Макогон заявил, что основную часть прибыли «Газпрому» принесли потребители из Европы. При этом компания якобы завысила цену на газ, создав перед этим «искусственный энергетический кризис».

Напомним, что согласно отчету «Газпрома», компания на протяжении трех первых кварталов получила прибыль 1,055 триллиона рублей. Также в документе упоминается убыток прошлого года, составивший 558,226 миллиарда.

Себестоимость продажи газа в 2021 году выросла на 9,1 процента и составила 1,992 триллиона рублей.