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Учёные установили, что сексуальная жизнь человека зависит от такого фактора, как его внешность.

По словам специалистов, если человеку не нравится его внешность, то это может привести к появлению проблем в сексуальном плане. Это было установлено во время исследования, в котором приняли участие более 2 900 человек. Участникам исследования необходимо было ответить на ряд вопросов, связанных с интимной жизнью.

Около 46% опрошенных указали, что у них есть проблемы в сексуальной сфере. Хотя бы одна проблема есть у 28% респондентов, а у 0,8% было от пяти и более проблем. Также выяснилось, что люди были довольны своей сексуальной жизнью в том случае, если у них не было комплексов из-за внешности. Такая проблема характерна как для женщин, так и для мужчин.

Эксперты также указали, что недовольные своей внешностью люди могут захотеть заниматься сексом только в темноте, так как им не нравится собственное тело. Они советуют таким людям перестать выискивать изъяны и попытаться наладить контакт с телом.

Ранее исследователь Марк Фаддул сообщил, что алгоритмы PornHub оказывают влияние на сексуальную культуру. Это явление, по его словам, ещё не до конца исследовано.

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