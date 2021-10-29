Исследователь искусственного интеллекта в Калифорнийском университете в Беркли Марк Фаддул рассказал, как алгоритмы PornHub влияют на сексуальную культуру.

Согласно заявлению эксперта, этот портал весьма серьёзно влияет на людей во всём мире. Так, он отметил, что PornHub, как и прочие платформы, имеет цель как можно сильнее вовлечь пользователя. Алгоритм платформы составляет на пользователей профайлы и благодаря этому демонстрирует ему релевантный контент и рекламу. Причём, как отметил Фаддул, составляет этот профайл порой без согласия самого человека.

Кроме того, специалист указал, что алгоритмы платформы весьма сильно влияют на формирование сексуальной культуры, однако это ещё не до конца исследовано. В качестве примера он привёл популярность жанра «инцест», что объяснить затруднительно. Алгоритмы, видя, что этот жанр интересен многим пользователям, ещё сильнее популяризуют эту весьма спорную тему.

Недавно журналистка из Болгарии рассказала о самых странных сексуальных практиках в мире. Она привела в пример пять обычаев.