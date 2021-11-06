Учёные выяснили, почему некоторые люди после излечения от коронавируса имеют проблемы с памятью.

Специалисты Исследовательского института Ротмана-Бэйкрест в Торонто и Калифорнийского национального исследовательского центра приматов в Дэвисе подтвердили, что после COVID-19 человек может страдать от «мозгового тумана». Как оказалось, дело в том, что вирус может обходить защиту мозга.

Так, мозг человека имеет гематоэнцефалический барьер, который защищает его от проникновения инфекций. Однако оказалось, что коронавирус обходит этот барьер, проникая через нос. В ходе исследования, проведённого на макаках, выяснилось, что нейроны их мозга были инфицированы коронавирусом. Организм же не уничтожал нейроны, так как они могли быть важны. В итоге заражённые нейроны перемещались по телу.

Присутствие инфекции в нервной системе способно, как указали учёные, привести к когнитивным проблемам и менее эффективной работе мозга.

Недавно учёные установили ген, который способен в два раза повысить риск того, что пациент будет болеть коронавирусом в тяжёлой форме. Речь идёт о гене LZTFL1, который повышает риск отказа дыхательной системы.