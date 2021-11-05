Команде исследователей из Британии удалось найти ген, который может в два раза увеличить вероятность того, что у пациента коронавирус будет протекать в тяжелой форме.

Согласно их словам, они смогли обнаружить плохо изученный ген LZTFL1, проведя общегеномный анализ, и определили, что он может в два раза повысить риск отказа дыхательной системы при заражении SARS-CoV-2. Указывается, что этот ген наблюдается в основном у людей с южноазиатскими корнями (в 60% случаях).

Однако данный ген нельзя считать единственной причиной отказа дыхательных путей. На это также во многом влияют экономические и социальные условия, в которых находятся пациенты. К примеру, лишь 2% представителей карибских и африканских рас имеют соответствующий генотип, однако у многих из них все равно возникает тяжелая форма болезни.