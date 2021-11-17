В Дубае проводится 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021, на которой представлено более 160 самолётов.

Отмечается, что больший интерес вызывают стартапы, а не готовая техника. Так, многие отметили макет российского самолёта Су-75 Checkmate. По словам издания Al-Monitor, данная модель в России представляется в качестве альтернативы F-35 Lockheed-Martin, причём с заметно меньшей стоимостью.

Издание Defense News сообщает, что шейхи ОАЭ ведут переговоры с Ростехом, причём темой их беседы являются не только сам истребитель Checkmate, но и беспилотник на базе Су-75. Авторы статьи указывают, что Ростех почти в открытую говорит о том, что Су-75 является нишевым самолётом. Продажа американских F-35 слишком политизирована, а цена непомерно задрана.

Су-75, как было заявлено, вполне может стать истребителем 5-го поколения. Загадкой остаётся низкая для подобного истребителя цена – 35 миллионов долларов.

Недавно мы сообщали, что производство нескольких самолётов Checkmate уже началось. Строят самолёты на заводе в Комсомольске-на-Амуре.