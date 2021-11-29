Авторы издания Express рассказали о двух симптомах коронавируса, которые не стоит игнорировать даже в том случае, если человек поставил вакцину.

Так, в статье указывается, что если вакцинированный человек начал часто чихать или кашлять без каких-либо причин для этого, то следует пройти тест на коронавирус. Пока результаты не будут готовы, человеку следует оставаться дома. В своём заявлении журналисты ссылаются на сведения приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту появления симптомов COVID-19.

Как было отмечено, именно чихание и кашель являются способами, при помощи которых вирус передаётся чаще всего. Если проигнорировать эти симптомы, то это может привести к сильному распространению инфекции. Кроме того, не стоит игнорировать и другие симптомы заражения коронавирусом, к примеру, потерю обоняния и ощущения вкуса.

Ране врач рассказала, во сколько обойдётся лечение от коронавируса в Москве в частной клинике. По её словам, сумма может составлять в среднем 700 тысяч рублей.