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Авторы издания Express рассказали о двух симптомах коронавируса, которые не стоит игнорировать даже в том случае, если человек поставил вакцину.

Так, в статье указывается, что если вакцинированный человек начал часто чихать или кашлять без каких-либо причин для этого, то следует пройти тест на коронавирус. Пока результаты не будут готовы, человеку следует оставаться дома. В своём заявлении журналисты ссылаются на сведения приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту появления симптомов COVID-19.

Как было отмечено, именно чихание и кашель являются способами, при помощи которых вирус передаётся чаще всего. Если проигнорировать эти симптомы, то это может привести к сильному распространению инфекции. Кроме того, не стоит игнорировать и другие симптомы заражения коронавирусом, к примеру, потерю обоняния и ощущения вкуса.

Ране врач рассказала, во сколько обойдётся лечение от коронавируса в Москве в частной клинике. По её словам, сумма может составлять в среднем 700 тысяч рублей.

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