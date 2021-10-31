Шведский диетолог Линда Баккман рассказала, как выбрать наиболее полезный хлеб для организма. Её слова передаёт издание Svenska Dagbladet.

Как отмечает специалист, питательность и полезность хлеба никак не зависит от его цвета. К примеру, считается, что тёмный хлеб полезнее белого, однако в действительности может оказаться так, что он лишь окрашен специальным сиропом.

Людям, которые хотят здоровый вариант хлеба, Баккман советует изучить зернистость и содержание сахара и соли в продукте. Нужно учитывать и соотношение клетчатки с калорийностью и долей белка.

По её мнению, это наиболее важные факторы, на которые стоит обратить внимание тем, кто соблюдает диету. В несладком хлебе должно быть около 2 граммов сахара на 100 граммов.

Также она заявила, что хлеб лучше выбирать тот, который приготовлен на закваске.

Недавно диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление большого количества сахара влияет на процесс старения. Из-за сахара ухудшается кровообращение и состояние кожи человека.