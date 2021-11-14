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Учёные разработали экзокостюм, который способен быстро адаптироваться к человеку.

Как отмечается, сейчас существует несколько вариантов экзокостюмов, которые предназначены для больных людей. Такие устройства помогают им передвигаться после тяжёлых операций, когда людям приходится заново учиться ходить.

Но все эти экзокостюмы имеют довольно серьёзный недостаток – их приходится довольно долго настраивать под каждого конкретного человека, так как все люди ведут себя по-разному во время ходьбы. Поэтому специалисты задумались над тем, как можно решить эту проблему.

Учёные использовали иной подход к разработке экзокостюма. Теперь при помощи ультразвукового детектора производится сбор необходимых данных, после чего костюм на их основе осуществляет настройку на человека в автоматическом режиме. Длится это всего лишь несколько секунд.

Недавно мы сообщали, что учёные пытаются создать искусственный интеллект, который будет эволюционировать по системе Дарвина. Под этим подразумевается возможность быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

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