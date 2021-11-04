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В настоящее время специалисты пытаются создать искусственный интеллект (ИИ), эволюция которого базируется на системе Дарвина.

Речь идет о принципе, по которому выжить может только тот, кто сможет быстро и эффективно приспособиться к изменяющимся условиям окружающего мира. К особенностям машин с таким уникальным ИИ можно будет отнести наличие у них возможности к «размножению» – для этого они будут использовать технологию трехмерной печати.

Исследователи планируют разработать такой эволюционный процесс, чтобы ИИ, получив автономность, смог сам решать, какие у него должны быть следующие поколения – это позволит увеличить шансы на его выживание. Подобных роботов можно будет использовать для колонизации далеких планет, так как они смогут быстро подстраиваться к их условиям.

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