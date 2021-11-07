Журналисты Sohu рассказали о противотанковом комплексе «Хризантема-С», который был выпущен в России, и, по мнению авторов статьи, является кошмаром для БПЛА и бронированных наземных машин противника.

Комплекс был принят на вооружение ещё в 2004 году, в 2016 году была проведена серьёзная модернизация. Как было отмечено, этому комплексу на военных парадах уделяют не очень много времени, но, по мнению обозревателей, комплекс обладает впечатляющими боевыми параметрами. Как указывается, «Хризантема-С» задействуется для обороны и может уничтожать БЛА, вертолёты и бронетехнику.

Работать комплекс может даже в очень плохих погодных условиях за счёт того, что есть возможность осуществлять прицел через дымовую завесу. В основе комплекса используется БМП-3. Кроме того, было отмечено вооружение «Хризантемы-С» – сверхзвуковые ракеты 9М123, чья скорость достигает 1,2 Маха. Один комплекс может быть вооружён 16 ракетами.

Недавно авторы Sohu рассказали об особенностях бомбардировщиков Ту-22М3, которые пугают США. Это, как было заявлено, дальность полёта, максимальная скорость и широкий спектр используемого вооружения.