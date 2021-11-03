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Россия регулярно проводит модернизацию созданных еще во времена холодной войны бомбардировщиков Ту-22М3, пишет китайское издание Sohu. Авторы статьи напоминают, что разработка этих самолетов велась еще в СССР в условиях строжайшей секретности, но сегодня даже США знают о трех ключевых их особенностях, которые пугают Пентагон.

Первая из них – это увеличенная дальность полета. Бомбардировщик может подняться в небо с любого аэродрома в Арктическом регионе, нанести удары по военным базам на территории Соединенных Штатов и вернуться, не требуя дозаправки.

Еще одна особенность – это использование широкого спектра ракетного вооружения. Он позволяет ракетоносцу атаковать наземные объекты, авианосные ударные группы, крупные соединения кораблей потенциального противника. При этом он может наносить удары с большого расстояния, оставаясь неуязвимым.

Третья особенность – это способность развивать скорость до 1,88 числа Маха. Это позволяет бомбардировщику быстро покидать район, из которого наносятся удары. Также его не в состоянии перехватить ни один американских истребитель, включая хваленый F-35.

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