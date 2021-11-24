Пентагон рассматривает возможность передачи оружия и военной техники, которые были подготовлены для предоставления неожиданно быстро капитулировавшим правительственным силам Афганистана, другим союзникам США, таким как Украина. Об этом пишет китайский портал QQ-Tencent. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Бывшая афганская правительственная армия была создана и практически полностью вооружена Пентагоном. Даже зарплата для этой армии выплачивалась из средств правительства США. Военная помощь США бывшим вооруженным силам Афганистана длилась почти до последней минуты, однако их внезапный крах перед «Талибаном» (организация, запрещенная в РФ как террористическая)привел к утрате цели доставки подготовленного вооружения.

Теперь Пентагон рассматривает возможность передачи этого оружия и оборудования другим союзникам, таким как Украина. Конечно, это будет лишь небольшой частью военной помощи, оказываемой Украине.

Что особенно нужно Украине, так это некоторые высокопроизводительные типы вооружений, чтобы иметь возможность противостоять потенциальным военным угрозам. В некоторой степени этому служить первоначально предназначенные для Афганистана транспортные вертолеты Ми-17 российского производства, различные виды огнестрельного оружия и снаряжения.

По сообщениям, на базу ВВС США Дэвис-Маунтейн в Аризоне прибыли три транспортных вертолета Ми-17 российского производства, первоначально принадлежавшие бывшим ВВС Афганистана. Эти Ми-17 с приходом к власти талибов перелетели в Узбекистан, а теперь доставлены обратно в США на транспортном самолете Ан-124 с украинскими опознавательными знаками, нанятом американскими военными.

О будущем этих трех вертолетов Пентагон отказался что-либо заявлять, но скорее всего, они будут переданы Украине. Украинская армия оснащена аналогичным вооружением, но из-за ухудшения отношений с Россией она не может получать какое-либо вооружение и запасные части российского производства.

Пентагон при поддержке Конгресса реализовал масштабный план военной помощи бывшим правительственным силам Афганистана. Но теперь это оружие и техника внезапно потеряли получателя, и их окончательным хозяином может стать Украина. Хотя это оборудование, которое должно было использоваться в борьбе с партизанами, не очень подходит для интенсивной войны на истощение в Восточной Украине, в конце концов, ему найдется применение.

Сейчас Соединенные Штаты поставляют Украине все больше и больше смертоносного оружия. Помимо противотанковой ракеты «Джавелин», которая представляет серьезную опасность для российских танков, американская военная помощь, по всей вероятности, будет включать в себя такое оружие, как минометы и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». США вынуждены проявлять умеренность, чтобы избежать чрезмерного возмущения России, поэтому большая часть поставляемого Украине оружия является оборонительным, и это в основном пехотное оружие без какого-либо тяжелого вооружения.

Впрочем, по количеству и качеству оружие, предоставленное Соединенными Штатами Украине, не может сравниться с тем, что есть в арсенале российской армии. Нынешней украинской армии просто недостаточно сил, чтобы начать полномасштабное наступление против «сепаратистов», не говоря уже о прямом противостоянии российской армии, несмотря на регулярные громкие заявления местных “экспертов” и депутатов.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод публикации The Drive о доставке бывших афганских Ми-17 на авиабазу США в Аризоне.