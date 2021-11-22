Три вертолета Ми-17 российского производства, которые ранее принадлежали ВВС Афганистана, были доставлены на базу ВВС США Дэвис-Маунтейн в Аризоне – хранилище устаревшей и списанной авиатехники. Об этом сообщает The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Судя по всему, вертолеты Ми-17 Hip, доставленные на «самолетное кладбище» в Дэвис-Маунтейн, принадлежат к числу тех, на которых афганские пилоты и другой персонал сбежали в соседний Узбекистан, когда в августе талибы (представители движения Талибан – террористической организации, запрещенной в России) захватили Афганистан. Это также первое конкретное свидетельство того, что американские власти берут под стражу по крайней мере часть из бывшей афганской военной авиатехники, разбросанной в настоящее время по всему миру, тем более что ее подавляющее большинство изначально было закуплено правительством США.

Три вертолета прибыло в Дэвис-Маунтейн внутри одинокого грузового самолета Ан-124 «Руслан», принадлежащего Maximus Air – авиаперевозчику, базирующемуся в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме прочего, похоже, что это первый раз, когда Ан-124 с украинским регистрационным кодом UR-ZYD посетил территорию США.

Программное обеспечение онлайн-отслеживания полетов показало, что этот самолет вылетел из международного аэропорта Абу-Даби в ОАЭ в международный аэропорт Бухары в Узбекистане 10 ноября 2021 года. День спустя он вылетел обратно в ОАЭ, но приземлился в международном аэропорту Аль-Айна. Затем, 17 ноября, он вылетел из Аль-Айна в Дэвис-Маунтейн, летев туда через Осло в Норвегии и Денвер в Колорадо.

Правительство Узбекистана заявило еще в августе, что около 22 самолетов и 24 вертолета, принадлежавших афганским военно-воздушным силам, пересекли его границу. Помимо Ми-17, в числе долетевших до Узбекистана было несколько вертолетов UH-60A+ Black Hawk, легкие штурмовики А-29, легкие служебные самолеты AC-208, Cessna 208 Caravan и разведывательно-наблюдательные платформы Pilatus PC-12NG.

Спутниковые снимки подтвердили, что подавляющее большинство, если не все эти самолеты приземлились в аэропорту Термез, который расположен менее чем в 10 милях от Афганистана. Бухара расположена примерно в 230 милях к северо-западу от Термеза и не представляло сложностей переместить туда любой из этих вертолетов и самолетов для последующей отправки в другое место.

Помимо Узбекистана, пилоты афганских ВВС и другие военнослужащие использовали различные типы самолетов, чтобы добраться до соседнего Таджикистана, когда талибы завершили захват Афганистана. Бежавшие афганцы поначалу были задержаны властями Узбекистана и Таджикистана, но в обоих случаях они затем смогли покинуть эти страны, отчасти благодаря дипломатической помощи США.

Кто на самом деле владеет этими самолетами, а также другими планерами бывших афганских ВВС в США или других странах, остается неясным. В своем последнем ежеквартальном отчете Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил, что ему известно о не менее шести вертолетах, Ми-17 и UH-60A +, которые находились за пределами Афганистана и проходили техническое обслуживание на момент, когда талибы захватили власть. По сообщениям афганских СМИ, в других странах находилось около 25 самолетов, нуждающихся в ремонте.

Есть очень высокая вероятность того, что правительство США будет использовать все доступные средства, чтобы обезопасить эти самолеты или иным образом заблокировать их передачу талибам. Как и где американские власти могут на законных основаниях завладеть этими активами, пока что менее ясно, несмотря на то, что изначально они заплатили почти за все из них.

Но похоже, что правительство США уже явно начало возвращать некоторые самолеты, принадлежавшие афганским ВВС и консолидировать их на хранилище базы ВВС Дэвис-Маунтейн. Что будет с ними затем, еще неизвестно.

Стоит отметить, что «призрачные» американские летные подразделения, связанные с ЦРУ, уже давно летают на Ми-8/17, имея их в небольшом количестве и в модифицированном виде. Прекращение операций в Афганистане могло бы значительно снизить спрос на эти платформы, но не устранило бы их полностью. Не исключено, что афганские Ми-17 могут быть использованы для поддержки подобных операций США.