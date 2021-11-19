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Беспилотники «Байрактар ТБ2», имеющиеся на вооружении Украины, не так страшны, как пытается изобразить Киев и турецкие производители дронов. С ними можно вполне успешно бороться, поэтому ДНР и ЛНР не стоит опасаться этой техники, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что на заводах ДНР изготавливаются станции радиоэлектронной борьбы «Тритон-М», которые являются эффективным оружием против Bayraktar TB2.

РЭБ удар по беспилотнику посредством этого комплекса глушит сигналы, передаваемые оператором. Канал связи блокируется, после чего БПЛА просто падает.

Ранее Константин Сивков сравнил турецкие беспилотники с самолетами Первой мировой войны. Они относятся к среднему уровню, имеют ограниченный боезапас, поэтому совсем не подходят для наступательных действий, отметил эксперт.

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  • 18.11.2021
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