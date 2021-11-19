Использование Украиной беспилотника Bayraktar TB2 для атаки на позиции ДНР может стать признаком того, что стороны перейдут к воздушным противостояниям. Однако долго они вряд ли продлятся, так как и у Киева, и у самопровозглашенных республик Донбасса нет серьезных средств для подобной войны.

Украина лихо щеголяет своими «Байрактарами», однако этот БПЛА по своим характеристикам больше похож на истребитель времен Первой мировой, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что единственным достоинством турецкого дрона является способность летать на высоте более 8 тысяч метров. В остальном он обладает посредственными техническими характеристиками.

Так, скорость БПЛА составляет не более 200 километров в час, а полезная нагрузка – 150 килограммов. Также на дроне установлена не очень качественная камера, которая ограничивает для оператора поле зрения.

По мнению Сивкова, «Байрактар» по всем параметрам проигрывает российским «Орионам». Однако турецкий БПЛА уже неоднократно задействовался в бою в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, а российские дроны только проходят испытания.