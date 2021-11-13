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Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что дипломаты РФ сталкивают с дискриминацией по вакцинному признаку на Западе. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Лукьянцева, дипломаты России сталкиваются с тем, что их свободу передвижения ограничивают и требуют предъявлять действующие на Западе вакцинные паспорта. Это приводит к определённым сложностям в работе.

Лукьянцев также отметил, что представителям европейских стран и США, которые вакцинировались своими вакцинами, QR-коды, необходимые для передвижения по России, выдавались. Встречного движения со стороны Запада же в настоящее время не наблюдается, несмотря на то, что этот вопрос неоднократно поднимался.

Ранее мы сообщали о том, что россиян, которые вакцинировались препаратом “Спутник V”, в Германии заставляют проходить карантин. Объясняется это тем, что российская вакцина не прошла сертификацию регулятора ЕС.

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