Россияне, привитые вакциной «Спутник V» по приезду в Германию будут вынуждены проходить карантин на общих основаниях. Представитель немецкого Минздрава Оливер Эвальд заявил, что российская вакцина не прошла сертификацию регулятора ЕС, поэтому граждане, сделавшие прививку, не считаются иммунизированными.

Карантин в Германии занимает 10 дней, но есть одна оговорка. Лица, который предъявят отрицательный тест на Covid-19, могут досрочно его прекратить. Однако делать тестирование можно только после пяти дней пребывания на территории ФРГ.

Напомним, что EMA затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V», объясняя это отсутствием необходимых для процедуры документов. Также европейские политики заявляют, что этот препарат ЕС не нужен. Президент РФ Владимир Путин считает подобные действия недобросовестной конкуренцией.