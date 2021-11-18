Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация в Белоруссии в настоящее время успокоилась.

Однако, как он отметил, несмотря на это, многие проблемы ещё остаются. Путин указал, что на Западе пытаются использовать кризис с мигрантами на границе Белоруссии для создания напряжённости в регионе. Кроме того, с помощью этого Запад осуществляет давление на Минск, предпочитая забывать об обязательствах в гуманитарной сфере.

Путин критически высказался в адрес силовиков Польши, которые использовали слезоточивый газ и водометы для разгона беженцев. В 2014 году, как он напомнил, такие средства использовались для разгона митингующих на Украине и Польша выступала против этого.

Также Путин призвал к диалогу между властями Белоруссии и оппозицией.

Недавно Минобороны Польши обвинило Белоруссию в том, что она использует мигрантов для атаки на польскую границу. Как было отмечено, ночью мигранты пытались незаконно пересечь пограничную территорию.