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На официальной страничке оборонного ведомства Польши в «Твиттере» появилось сообщение с обвинением белорусских силовиков в организации атак на польскую границу с помощью мигрантов.

В размещенном посте говорится о том, что в ночное время суток беженцы попытались незаконно пересечь пограничную территорию в районе Дубичей Церкевных. В результате пограничники задержали около 100 нелегалов. При этом поляки заявляют, что попытка проникновения была организована белорусами.

В польском Минобороны отмечают, что белорусские военные вначале осуществили разведывательную операцию и испортили ограждение, а потом устроили атаку с использованием камней в другой части границы, желая отвлечь внимание пограничников. В Белоруссии пока никак не ответили на данное обвинение.

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