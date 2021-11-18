На официальной страничке оборонного ведомства Польши в «Твиттере» появилось сообщение с обвинением белорусских силовиков в организации атак на польскую границу с помощью мигрантов.

В размещенном посте говорится о том, что в ночное время суток беженцы попытались незаконно пересечь пограничную территорию в районе Дубичей Церкевных. В результате пограничники задержали около 100 нелегалов. При этом поляки заявляют, что попытка проникновения была организована белорусами.

В польском Минобороны отмечают, что белорусские военные вначале осуществили разведывательную операцию и испортили ограждение, а потом устроили атаку с использованием камней в другой части границы, желая отвлечь внимание пограничников. В Белоруссии пока никак не ответили на данное обвинение.