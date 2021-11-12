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Военнослужащие Украины неожиданно получили ответ от ополченцев за обстрелы ЛДНР.

Как сообщает издание avia.pro, украинские военные вели продолжительные обстрелы территорий, которые подконтрольны ДНР и ЛНР. Во время очередного обстрела населённого пункта Горловка ополченцы неожиданно начали отвечать. Здесь расположены подразделения ДНР, которые начали наносить артиллерийские удары по ВСУ.

В итоге, по информации издания, подразделения ВСУ были вынуждены бежать и покинуть свои позиции. Как указывается, они переместились на запад на запасные позиции. В настоящее время нет информации о возможных пострадавших или погибших, но, как указывается, с учётом разрушений ВСУ могли потерять не только людей, но и вооружение и технику.

Отмечается, что сейчас ДНР и ЛНР отправили свои силы на расстояние, с которого можно атаковать позиции ВСУ.

Недавно мы сообщали о том, что силы ВСУ вместе с техникой попали в ловушку ДНР и ЛНР. Как отмечается, силы ЛДНР хорошо подготовились к нападению украинских военных.

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