Киев развернул несколько сотен единиц бронетехники почти у самой линии разграничения в Донбассе, однако она не представляет угрозы для самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Напротив, в опасности окажется именно эта техника, так как республики хорошо подготовились на случай наступления ВСУ, пишет портал Avia.Pro.

Фактически ополчение поставило мощный капкан для украинских войск. В самых опасных районах размещено большое количество артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня.

Авторы портала приводят пример села Терновое, в котором к бою готовы около 50 танков и 13 РСЗО «Град-К». Ствольная артиллерия располагается у населенного пункта Бугаева на территории Луганской республики. Сюда же перебросили бронированные автомобили и танки.

Стоит Киеву пойти в наступление, как все это вооружение нанесет мощный контрудар, что приведет к серьезным потерям ВСУ.