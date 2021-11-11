Политолог Андрей Суздальцев рассказал о последствиях введения санкций против «Аэрофлота». Его слова передаёт издание «Лента.ру».

Суздальцев отмечает, что Европа уверена в том, что Россия поддерживает Белоруссию и главу страны Александра Лукашенко. В частности, речь идёт о ввозе мигрантов. Европа считает, что Лукашенко не смог бы осуществить подобный шаг без поддержки со стороны Москвы.

Кроме того, Лукашенко ухудшает ситуацию, создав «концлагерь» на границе страны – люди из-за силовиков не могут уйти. Ко всему этому глава Белоруссии приплетает и в Россию, и Европа этому весьма охотно верит.

Санкции против «Аэрофлота», как считает Суздальцев, являются только началом. Если они будут приняты, Россия будет отключена от западного мира и что в этом случае делать – непонятно. Политолог отметил, что как бы Россия не открещивалась от этой истории, ей всё равно никто не верит.

Недавно мы сообщали, что Александр Лукашенко запланировал проведение референдума по Конституции Беларуси. Высказать своё мнение жители Белоруссии смогут в феврале.