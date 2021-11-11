Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Андрей Суздальцев рассказал о последствиях введения санкций против «Аэрофлота». Его слова передаёт издание «Лента.ру».

Суздальцев отмечает, что Европа уверена в том, что Россия поддерживает Белоруссию и главу страны Александра Лукашенко. В частности, речь идёт о ввозе мигрантов. Европа считает, что Лукашенко не смог бы осуществить подобный шаг без поддержки со стороны Москвы.

Кроме того, Лукашенко ухудшает ситуацию, создав «концлагерь» на границе страны – люди из-за силовиков не могут уйти. Ко всему этому глава Белоруссии приплетает и в Россию, и Европа этому весьма охотно верит.

Санкции против «Аэрофлота», как считает Суздальцев, являются только началом. Если они будут приняты, Россия будет отключена от западного мира и что в этом случае делать – непонятно. Политолог отметил, что как бы Россия не открещивалась от этой истории, ей всё равно никто не верит.

Недавно мы сообщали, что Александр Лукашенко запланировал проведение референдума по Конституции Беларуси. Высказать своё мнение жители Белоруссии смогут в феврале.

Вам может понравиться

На границе Польши и Белоруссии умер подросток-мигрант

На границе между Польшей и Белоруссией скончался 14-летний ребёнок. Об этом рассказали мигранты из Ирака польскому порталу OKO.press. Как сообщается, инцидент произошёл в Кузнице. Подросток умер, по словам очевидцев, от
  • Анна
  • 11.11.2021
  • читать 1 минуту

Bloomberg: США отчаянно блефуют по поводу своего военного контингента на Тайване

Соединенные Штаты постоянно заявляют о своем военном контингенте на Тайване, который якобы способен противостоять вторжению Китая. Однако его численность едва достигает 20 военнослужащих, написал профессор Хэл Брэндс в издании Bloomberg.

Hürriyet: В Турции разработали замену для российского ЗРК С-400 “Триумф”

Турция создала собственный зенитно-ракетный комплекс, который должен в ближайшем будущем заменить российские С-400 «Триумф». Подробности рассказали журналисты местного издания Hürriyet. Они отметили, что ЗРК под названием «Сипер» прошел первые испытания,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 11 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 11 ноября – небольшая облачность, до 5 °C |