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Референдум, на котором жители Беларуси смогут высказать свое мнение о поправках в Конституции государства, пройдет в феврале, заявил Александр Лукашенко. По его словам, что над проектом поправок сейчас активно работают эксперты. Как только они «отшлифуют» документ, можно будет прибегнуть к референдуму.

После доработки, заявил президент Беларуси, проект внимательно изучит назначенная для этой цели рабочая группа, которая утвердит окончательный варианта.

Напомним, что в настоящий момент проходит заседание Высшего госсовета союзного государства Беларуси и России. Лукашенко свою приветственную речь начал с поздравления россиян с Днем народного единства.

Напомним, что на этом заседании планировалось утвердить 28 программ в разных отраслях экономики обоих государств. Также лидеры стран намеревались обсудить единые концепции обороны.

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