Американские специалисты установили, что употребление кофеина оказывает влияние на зрительное внимание.

Как сообщается, в исследовании приняли участие студенты, которые каждый день употребляли до 400 мг кофеина. Их разделили на две группы. Эксперимент длился два дня.

Перед началом эксперимента студенты спали не менее шести часов накануне и не спали днём. Также им нельзя было употреблять кофеин и алкоголь с вечера. В первый день студенты прошли тесты на когнитивные способности. Затем одну группу студентов отправили спать домой, а другая осталась в лаборатории и не спала.

Утром всем участникам эксперимента дали капсулы с 200 мг кофеина или плацебо. Спустя полчаса тесты были повторены. Выяснилось, что у тех, кто не спал ночью, результаты были хуже. Кроме того, оказалось, что кофеин влияет на зрительную памяти – результаты соответствующего теста практически не поменялись, а вот на процедурную память положительного влияния практически не было.

Недавно учёные рассказали, какое действие кофе оказывает на организм. В частности, кофе помогает при неалкогольном жировом заболевании печени.