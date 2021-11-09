В ПФР по Карачаево-Черкесской республике рассказали, кто из россиян имеет право уйти на пенсию раньше срока.

Уточняется, что речь идёт о людях, которые уже достигли предпенсионного возраста. Для того, чтобы отправиться на пенсию на несколько лет раньше, они должны соответствовать нескольким условиям.

Главным условием, как было заявлено, является невозможность получить работу. При этом сам россиянин не может подать заявление, чтобы уйти на пенсию досрочно – это делает сотрудник службы занятости, если найти подходящую работу для гражданина не удалось. Выплата назначается не ранее чем за два года до того, как у россиянина наступит пенсионный возраст.

Кроме того, нужно иметь определённый страховой стаж, который составляет 20 либо 25 лет для женщин и мужчин соответственно.

Ещё одним условием, которое позволяет выйти на пенсию досрочно, является стаж на работе, которая предусматривает подобную возможность.

Недавно депутат Светлана Бессараб посоветовала россиянам, у которых потерялись документы о трудовом стаже в 90-х годах, идти в суд. Это позволит пересчитать пенсию на основе средней зарплаты в регионе.