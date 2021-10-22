Светлана Бессараб, российский парламентарий, в рамках беседы с журналистами, порекомендовала гражданам РФ, лишившимся документов о рабочем стаже в 90-е годы, подать в суд для возвращения пенсии.

Согласно словам народной избранницы, 20-30 лет назад бизнесмены нередко уничтожали документацию, что приводило к тому, что люди не могли подтвердить свой рабочий стаж. В результате их пенсионные выплаты оказывались значительно ниже, чем должны были быть. Однако ПФР по решению суда должен пересчитывать пенсию, взяв за основу среднюю зарплату в отрасли, в которой работал пенсионер.

Депутат отметила, что подтвердить стаж можно с помощью любого документа. К примеру, суд может принять во внимание даже показания бывших коллег по работе. В СМИ напоминают, что в РФ в следующем году планируется проиндексировать страховые пенсии на 5,9 процента.