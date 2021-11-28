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Учёные из Гарварда обнаружили, что напиток из черники помогает понизить кровяное давление.

Отмечается, что гипертония довольно опасна, так как может спровоцировать инсульт или инфаркт. Но ежедневное употребление черники или напитков из неё помогает привести давление в норму. Об этом сообщает издание Daily Express.

Добровольцам на протяжении месяца ежедневно нужно было выпивать черничный напиток. Выяснилось, что для того, чтобы черника оказала положительное влияние на здоровье человека, достаточно лишь 200 грамм ягод в день. Понижение давления было зафиксировано спустя пару часов после употребления напитка.

Объясняется положительное влияние черники тем, что в ней много антоцианов, которые помогают функционировать эндотелиальным клеткам в организме. Даже спустя месяц после завершения эксперимента давление у участников было ниже, чем до начала исследования.

Ранее специалисты перечислили продукты, которые могут спровоцировать проблемы с печенью даже у непьющих людей. В особенности были отмечены колбасы и магазинная выпечка.

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  • Анна
  • 28.11.2021
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