В США были замечены автомобили, перевозящие макеты российского танка Т-72Б и ЗРК С-300 «Фаворит».

Как сообщается, заметили их в штате Алабама. Предполагается, что макеты будут использованы для проведения учений ВС США. За счёт их военные хотят добавить учениям больше реализма. При этом во время учений макеты, по всей видимости, будут уничтожены.

В Сети отметили, что макеты окрашены характерно для вооружения Народно-освободительной армии Китая. Но силы ПВО Китая имеются более современные ЗРК, произведённые в России – к примеру, С-300ПМУ-1, С-300ПМУ2 и С-400. Кроме того, было отмечено, что макет танка не очень хорошо соответствует оригиналу. Также на нём отсутствует какая-либо аппаратура и макет даже не способен к самостоятельному передвижению.

Военные, как правило, подходят к созданию макетов более ответственно, чтобы больше приблизить учения к реальным боевым действиям.

Ранее авторы китайского издания Sina рассказали, как США могут уничтожить ЗРК С-400. Как было заявлено, для этого нужно пустить вперёд самолёты РЭБ.