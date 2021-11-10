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Если американские истребители F-35 объединятся с самолетами радиоэлектронной борьбы EA-18G, они смогут уничтожить российские комплексы С-400 «Триумф» сообщило китайское издание Sina. Авторы сразу отметили, что обе стороны при этом понесут крупные потери.

По их мнению, для поражения практически неуязвимых российских ЗРК США нужно пустить вперед самолеты РЭБ. Они разместятся в 400 километрах от ПВО РФ и будут ставить помехи с применением самого современного оборудования. Это собьет с толку С-400, что позволит истребителям нанести по ним удары.

Эксперты поясняют, что эта теория имеет один, но весьма значительный изъян. Все дело в том, что дальность поражения целей российским «Триумфом» составляет как раз 400 километров. Поэтому расчетам этих ЗРК никто не помешает сперва уничтожить EA-18G, а затем атаковать F-35. Но даже если США сумеют реализовать данный план, они потеряют как минимум десять своих истребителей пятого поколения.

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