ВС Украины захватили поселок Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса и сейчас закрепляются на новых территориях, заявила глава МИД ДНР Наталья Никанорова. Она пояснила, что бойцы ВСУ роют траншеи в населенном пункте, а также вывесили там украинский флаг.

Власти ДНР уже обращались к Украине через Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Они требовали прекратить незаконную деятельность в демилитаризованном населенном пункте, однако Киев поступил как обычно – он просто проигнорировал призывы другой стороны.

Никанорова отметила, что поселок Старомарьевка до начала агрессии Киева не контролировался ни ДНР, ни Киевом.

Ранее Наталья Никанорова заявила, что атака украинского беспилотника «Байрактар» на позиции ополчения Донбасса – это фейк, который распространяется пропагандистами ВСУ.