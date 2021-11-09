Видеозапись с уничтожением позиций ополчения беспилотным аппаратом «Байрактар ТБ2» ВС Украины – это фейк, заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никанорова. Она отметила, что сопоставление фактов, озвучиваемых украинской стороной и имеющихся в распоряжении ведомства показывает, что Киев распространяет лживые слухи.

Никанорова отметила, что беспилотники «Байрактар ТБ2» действительно используются Украиной. Однако они ни разу не пересекали линию разграничения и уж тем более, не наносили ударов по позициям сил ополчения. По ее словам, цели распространения недостоверной информации не совсем ясны.

Портал Avia.Pro сообщает, что жители ДНР не одобрили заявления Никаноровой. Они назвали его провокационным. В ответ на него Киев может повторить атаку беспилотника, чтобы доказать свою правоту. По мнению граждан, МИД должен сам все тщательно проверить вплоть до поездки на место удара, а уж потом высказываться подобным образом.