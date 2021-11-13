Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналом «Национальная оборона» рассказал о продолжающейся гибридной атаке против его страны.

По словам Лукашенко, началась эта атака ещё в прошлом году, когда проводились выборы президента страны. Он заявил, что если бы тогда «рвущие к власти» всё же сумели бы захватить власть, то уже на второй день в Белоруссии были бы войска НАТО. Лукашенко в беседе с журналистами отметил, что сейчас понятно, кто именно тогда поддерживал этих людей.

Президент Белоруссии отметил, что был выбран момент, когда власти разругались с Россией. По его мнению, тогда планировать взять их «тепленькими». Но, как он заявил, они могут спорить с Россией, но общая безопасность и оборона являются святым, и в случае, если этому что-либо угрожает, все споры прекращаются, что и было продемонстрировано.

Недавно политолог Андрей Суздальцев рассказал, какую цену может заплатить Россия за дружбу с Белоруссией. По его словам, Россию могут полностью отрезать от западного мира.