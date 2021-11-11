Кардиолог Заурбек Шугушев в беседе с радио Sputnik рассказал, почему у людей может повыситься артериальное давление после коронавируса.

Как отмечается, некоторые люди, у которых артериальное давление всегда было в пределах нормы, столкнулись с тем, что оно после излечения от коронавируса значительно изменилось и стало повышенным. По словам врача, объясняется это тем, что коронавирус оказывает воздействие на нервную систему человека.

Причём, как указал Шугушев, изменения могут произойти не только в сторону повышения давления. Есть и случаи, когда люди, у которых до заболевания коронавирусом была гипертония, выписываются из больницы с низким давлением.

Высокое давление довольно опасно, так как в этом случае может начаться дисфункция эндотелия. Коронавирус же значительно ускоряет этот процесс. В итоге у человека заметно возрастает риск инфаркта или инсульта.

Недавно специалисты сообщили, что после излечения от коронавируса могут начаться проблемы с памятью. Происходит это из-за того, что вирус способен “обходить” защиту мозга.