Кандидат в президенты Болгарии от партии «Русофилы за возрождение Отечества» Николай Малинов заявил, что с Россией необходимо иметь хорошие отношения. Об этом он заявил в беседе с болгарским порталом CROSS.

Согласно заявлению Малинова, у Болгарии должен быть проевропейский путь развития, но с некоторыми оговорками. Так, и самой стране, и всей Европе следует иметь с Россией хорошие отношения, так как это пойдёт на пользу всем. Он отметил, что Россия довольно много значит для развития Болгарии.

В самой Болгарии, как отметил Малинов, многие его обвиняют в том, что он желает иметь с Россией, а также с Китаем и США, более близкие отношения. Он этого и не отрицает, и отмечает, что будет развивать эти отношения и считает их полезными для страны.

Недавно болгарское издание Dnes.dir напомнило о мощнейшей термоядерной бомбе, которую испытали в СССР около 60 лет назад. Речь идет о боеголовке АН602, получившей наименование «Царь-бомба».